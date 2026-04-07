Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 7 de abril informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 12 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

