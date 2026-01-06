Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 6 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 6 de enero determina que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 8 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

