Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 30 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

