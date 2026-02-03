Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 3 de febrero informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

