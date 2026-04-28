Martes, 28 de Abril 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 28 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 2 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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