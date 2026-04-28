Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 28 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 2 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga