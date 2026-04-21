Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

