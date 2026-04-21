Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Martes 28 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos