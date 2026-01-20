Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 20 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México