Martes, 20 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 20 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 20 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México

Temas

  • Clima en Mazamitla
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones