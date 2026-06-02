Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

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