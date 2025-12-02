Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 2 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 2 de diciembre anticipa que estará con muy nuboso con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 4 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

