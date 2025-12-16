Martes, 16 de Diciembre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

