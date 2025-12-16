Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 16 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 16 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 17 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Domingo 21 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

