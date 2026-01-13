Martes, 13 de Enero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

