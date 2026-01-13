Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

