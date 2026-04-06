Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 6 de abril anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se establece, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

