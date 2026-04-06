Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 6 de abril anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se establece, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan