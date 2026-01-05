Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

