Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10