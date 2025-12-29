Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 29 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 29 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

