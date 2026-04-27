Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 27 de abril prevé que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos