Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

