Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 20 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 20 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque