Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 2 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 2 de febrero informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

