Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 19 de enero determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Lunes 26 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

