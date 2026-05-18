Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 18 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tapalpa