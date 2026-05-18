Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 18 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

