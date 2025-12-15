Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 15 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 7

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 7

Sábado 20 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Domingo 21 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

