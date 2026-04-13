Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 13 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 13 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

