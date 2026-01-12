Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este lunes 12 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

