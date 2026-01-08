Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 8 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 8 de enero determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 8

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

