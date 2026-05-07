Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 7 de mayo prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en El Salto