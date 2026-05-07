Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 7 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 7 de mayo prevé que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

