Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 9