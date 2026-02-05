Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 5 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este jueves 5 de febrero determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 9

