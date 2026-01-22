Jueves, 22 de Enero 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

El clima en Mazamitla para este jueves 22 de enero determina que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Jueves 29 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

