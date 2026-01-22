Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 22 de enero determina que estará con nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 39% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Lunes 26 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Martes 27 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 28 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

Jueves 29 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

