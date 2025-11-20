Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 20 de noviembre determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

