Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este jueves 20 de noviembre determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

