Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 19 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 6 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 9

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 7

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

