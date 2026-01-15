Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 15 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

