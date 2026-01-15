Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 15 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Según se informó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan