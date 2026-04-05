Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se establece, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Cancún