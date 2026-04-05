Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se establece, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

