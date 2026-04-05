Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 5 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se establece, el clima presenta un 69% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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