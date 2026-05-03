Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 3 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún