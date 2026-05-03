Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 3 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

