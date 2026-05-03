Domingo, 03 de Mayo 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 3 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 5 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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