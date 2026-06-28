Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 28 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

