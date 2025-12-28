Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 28 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 42%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Miércoles 31 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 10

