Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 21 de diciembre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 21 de diciembre informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 9

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

