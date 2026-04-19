Domingo, 19 de Abril 2026

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Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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