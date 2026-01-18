Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 9

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

