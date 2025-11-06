Este miércoles la diputada federal por Jalisco, Claudia Salas, señaló a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados por no haber aprobado los recursos que permitirían resarcir el error en el recorte de recursos a asignar a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

A través de un par de videos compartidos en sus redes sociales oficiales, la legisladora por Movimiento Ciudadano señaló que desde temprana hora presentó "las reservas" necesarias para que el error fuera corregido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada federal por Jalisco de Morena, Merilyn Gómez Pozos, sin embargo, dicho recurso fue desestimado, quedando fuera para resarcir el recorte del 56% que se hizo a la UdeG "por un error humano", según han confirmado Gómez Pozos y la misma rectora de la casa de estudios, Karla Planter.

"Tuvieron la oportunidad de corregirlo en la Comisión de Presupuesto y no lo hicieron; y no solo no lo hicieron, sino votaron a favor de este recorte", señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano.

"En su competencia estaba haber corregido el error y no lo hizo. Los gobiernos naranjas fuimos quienes dimos el 5% del presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, para que, precisamente, ningún partido político se cuelgue el milagro de dar un recurso, para que ninguna universidad se arrodille", dijo la legisladora emecista.

"Así que me extraña que teniendo la competencia de haber corregido el dictamen el lunes en la Comisión de Presupuesto, no aceptó ninguna reserva, ninguna de los compañeros, y todos lo dijeron ahí. No se aceptó corregir ninguna cuestión en ese dictamen, que no venga hoy a decir que ya lo tenía reservado", añadió Claudia Salas.

Sin embargo, la diputada Mery Gómez Pozos, afirmó que la reserva que permitirá devolver ese recurso, estimado en cuatro mil 300 millones de pesos, se encuentra ya dentro de las mil 700 reservas que en este momento se discuten en la Cámara de Diputados, por lo cual, insistió, el error sí será corregido, previendo que la discusión en el Pleno se alargue hasta mañana jueves al mediodía.

YC