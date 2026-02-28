CJNG: La Marina detiene a ocho integrantes que se escondían en Puerto Vallarta

Elementos de la Secretaría de Marina ( Semar) detuvieron a ocho presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG) en Puerto Vallarta, quienes presuntamente se ocultaban tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero.

Los detenidos —cuatro mujeres y cuatro hombres— se refugiaban en un domicilio junto con armamento, equipo táctico y uniformes con insignias oficiales. De acuerdo con las primeras investigaciones, podrían estar relacionados con los bloqueos ocurridos en la región.

La Semar informó que la captura ocurrió durante un operativo coordinado con autoridades de Nayarit. Personal naval detectó a un hombre armado con un fusil, lo que derivó en una persecución que condujo al inmueble donde se ocultaba el grupo.

En el sitio se aseguraron un fusil abastecido, cartuchos de distintos calibres, radios de comunicación, chalecos tácticos, placas vehiculares y uniformes de uso exclusivo de corporaciones de seguridad. También se localizaron chalecos con nomenclatura de la Guardia Nacional y prendas del Ejército Mexicano.

Los detenidos fueron trasladados por vía marítima al Sector Naval de Boca de Chila, en Tepic, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial.