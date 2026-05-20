Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 21 al 24 de mayo

Para quienes buscan un plan diferente en Guadalajara, Cinemalive vuelve a llenar parques y espacios públicos con funciones gratuitas de cine al aire libre, una opción ideal para disfrutar una noche relajada entre películas, naturaleza y convivencia familiar.

Del 21 al 24 de mayo, Cinemalive llevará proyecciones a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, transformando áreas verdes en enormes salas bajo las estrellas para que chicos y grandes disfruten de una experiencia distinta.

Además de ofrecer entretenimiento gratuito, la iniciativa busca acercar actividades culturales a la comunidad y crear espacios de convivencia para personas de todas las edades en un ambiente completamente familiar.

La dinámica invita a los asistentes a acomodarse sobre el pasto para disfrutar las películas, por lo que se recomienda acudir con cobijas, cojines o tapetes que hagan más cómoda la experiencia durante las funciones nocturnas.

Aunque cada persona podrá ingresar con alimentos y bebidas, también habrá una zona de snacks con venta de palomitas, papas y refrescos, apoyo que ayuda a mantener vivo este proyecto cultural en Guadalajara.

Te compartimos la cartelera de esta semana:

Jueves 23 de abril

Jugando con el amor

Parque Metropolitano — 20:00 horas

Viernes 24 de abril

10 vidas

Parque Alcalde — 19:45 horas

El príncipe encantador

Parque Mirador Independencia — 19:45 horas

Sábado 25 de abril

Jumbo, la magia de un corazón gigante

Parque Metropolitano — 19:30 horas

Domingo 26 de abril

Robot 7723

Parque de los Niños y Niñas — 19:30 horas

MF