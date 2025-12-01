Choque múltiple en Periférico Oriente deja un menor de 16 años muerto

Tras un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 10 vehículos y un camión de carga pesada, ocurrido esta noche en Periférico Oriente, a la altura de la cueva conocida como Los Conejos, casi a su cruce con avenida Tonaltecas, un menor de 16 años que circulaba a bordo de una motocicleta falleció al quedar prensado entre los coches afectados.

El conductor de la unidad de carga perdió el control y chocó contra los 10 coches que hacían fila en dicha curva. Entre ellos estaba el menor, quien recibió el impacto del camión. A la llegada de paramédicos municipales, se confirmó su muerte en el lugar. Además, también se registraron cuatro personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro médico para recibir mayores atenciones.

Al lugar acudieron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, así como de la coordinación municipal y de la Comisaría. Se mantiene cerrada la circulación vehicular en Periférico con dirección a Guadalajara. Protección Civil estatal exhorta a conductores a evitar la zona y ceder el paso a vehículos de emergencia.

YC