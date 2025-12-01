Tlaquepaque enciende su árbol de Navidad y arranca las posadas 'Luces de Esperanza'

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el tradicional encendido del árbol de navidad en el Centro Histórico. Este evento, que congregó a aproximadamente cinco mil visitantes, marca el inicio de las posadas "Luces de Esperanza". La iniciativa busca fomentar la unión, el amor y la alegría en las familias del municipio durante las festividades decembrinas .

El árbol, de 15 metros de altura, se erige sobre la explanada de la Presidencia Municipal. La ceremonia incluyó luces de color blanco, fuegos artificiales y la presencia de Santa Claus, generando un ambiente festivo y lleno de sorpresas para los asistentes.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó el significado espiritual de la navidad como una época para compartir y reconciliarse. Subrayó el compromiso del gobierno local para llevar este espíritu a todas las comunidades. "Por eso, en estas fechas tan preciosas, en donde se siente el amor y la magia, el gobierno municipal quiere compartirlas con ustedes", afirmó la presidenta municipal. Añadió que las posadas reforzarán este sentimiento de comunidad.

CORTESÍA.

Posadas navideñas "Luces de esperanza" en Tlaquepaque

Las posadas "Luces de Esperanza" recorrerán diversas colonias de Tlaquepaque, ofreciendo momentos de unión, amor y alegría . Estas celebraciones incluirán sorpresas para los asistentes, llevando la magia navideña a cada rincón del municipio.

El calendario de posadas inicia el 5 de diciembre en Ojo de Agua a las 19:00 horas. Continúa el 6 de diciembre en Parques del Palmar y el 7 en La Gigantera, manteniendo el mismo horario. Las festividades seguirán el 8 de diciembre en Las Pomas y el 9 en La Guadalupana.

El 10 de diciembre se realizará en El Cerrito, el 11 en Guayabitos y el 12 en El Vergel. Posteriormente, El Vergel II recibirá la posada el 14 de diciembre, El Sauz el 15, y Santibáñez el 16.

El 17 de diciembre será el turno de El Zalate y el 18 de La Capacha. Las últimas fechas del calendario incluyen Juan de la Barrera el 19 de diciembre, y Las Huertas y San Pedrito el 20 de diciembre. La serie culminará el 21 de diciembre en Francisco I. Madero, todas a las 19:00 horas.

Encendido de árboles en delegaciones municipales

Además del centro, las delegaciones y agencias municipales también participarán en las celebraciones navideñas. Se realizará el encendido de árboles en diferentes localidades para extender la luz y el color por todo el territorio.

Los encendidos comenzaron el 2 de diciembre en San Martín de Flores y Las Juntas, ambos a las 19:00 horas. El 6 de diciembre, Tateposco, San Sebastianito, La Ladrillera y Santa Anita también se iluminaron a la misma hora.

El 7 de diciembre se encenderán árboles en San Pedrito, Toluquilla, La Calerilla y Loma Bonita. Finalmente, el 14 de diciembre, Santa María Tequepexpan y López Cotilla cerrarán esta fase de eventos, todos a las 19:00 horas.

Para los más pequeños, al concluir el encendido del árbol principal, se llevó a cabo una rifa de juguetes, patines y bicicletas, sumando alegría a la celebración navideña .

CORTESÍA.

SV