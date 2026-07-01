Checa las opciones de talleres y cursos de verano que se ofrecen para niños y adolescentes en Jalisco

El Gobierno de Jalisco anunció hoy su oferta de talleres, cursos y opciones recreativas y deportivas que estarán disponibles para niñas, niños y adolescentes de Jalisco (NNA), durante el periodo vacacional.

Deporte y hábitos saludables con el CODE

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), realizará cursos de verano en distintas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con actividades que incluyen natación, futbol, atletismo y taekwondo, entre otras, para promover la activación física, trabajo en equipo y hábitos de vida saludables, además de contribuir a la detección de talento deportivo.

Hugo David Navarro Jaramillo, Coordinador de Escuelas Deportivas de CODE Jalisco, señaló que los cursos de verano representan una alternativa segura y formativa durante el periodo vacacional, para contribuir a la promoción de hábitos saludables, al fortalecimiento de valores y la convivencia e inclusión social.

"En el CODE Jalisco tendremos actividades como talleres en diferentes polideportivos de esta institución (...) Estas actividades fomentan la activación física, el trabajo en equipo y hábitos saludables, además de incluir dinámicas lúdicas como los viernes temáticos, que fortalecen la convivencia de los niños y las niñas y los jóvenes", informó Navarro Jaramillo.

Los Cursos de Verano CODE Jalisco 2026 combinan deporte, recreación, aprendizaje y formación de valores en una experiencia inspirada en el Mundial de Futbol 2026.

Ciencia, tecnología e idiomas con la SEJ

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), ofrecerá del 27 de julio al 7 de agosto , distintos talleres dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria, a través de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, orientados al fortalecimiento de habilidades cognitivas en matemáticas, ajedrez, disciplinas STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés—, lectoescritura y emprendimiento, mediante metodologías lúdicas.

Entre los talleres disponibles se encuentran Súmate, orientado a la resolución de problemas matemáticos, así como STEAM, Botiquín de escritura, Imagina, crea y emprende, y ajedrez, que se ofrecerán en dos sedes dentro del AMG y de manera virtual para estudiantes de todo el estado.

A la oferta se suma el programa Jalisco Bilingüe, que durante todo el año impulsa el aprendizaje del idioma inglés mediante modalidades sabatinas, tanto presenciales como virtuales, y también ofrecerá cursos intensivos de verano.

En dicha modalidad podrán participar estudiantes de quinto y sexto de primaria, de secundaria, de preparatoria y de escuelas normales, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus competencias comunicativas en inglés durante el periodo vacacional.

Eduardo Moreno Casillas, Director General de Programas Estratégicos de SEJ, subrayó que la oferta llegará a 60 sedes distribuidas en el AMG y municipios del interior del estado, para ampliar el acceso al aprendizaje de idiomas.

"El curso de verano de Jalisco Bilingüe, o sea, de idiomas, es un espacio para practicar, descubrir y perderle el miedo al inglés mediante actividades lúdicas y recreativas. El curso es del 20 al 31 de julio, en dos turnos disponibles, de 8:00 a 11:00 horas y de 11:00 a 14:00 horas. Tenemos presencia en más de 60 sedes, en más de 40 municipios", detalló.

Moreno Casillas agregó que, en las instalaciones de la Dirección de Alfabetización Digital, ubicadas en la colonia Mirador del Sol, en Zapopan, también se impartirán actividades especializadas en Robótica y realidad virtual, Producción audiovisual y Habilidades digitales. Asimismo, invitó a las y los interesados a solicitar más información y conocer la oferta completa a través del número telefónico 33-3030-6800, de 9:00 a 16:00 horas.

Cultura, lectura y artes para todos

Tras reunir en 2025 a 319 mil 574 asistentes, con 12 mil 473 actividades realizadas en 250 bibliotecas públicas, el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca regresa con cuatro talleres: Fútbol, el juego que todos jugamos; ¿Quién teme al Lobo Feroz?; Me lees como un libro y Preguntas al estante.

La Secretaría de Cultura impulsa el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026, que se desarrollará en más de 250 bibliotecas públicas de todo el estado, del 13 de julio al 14 de agosto, con actividades gratuitas que promueven el gusto por la lectura, la escritura, la imaginación y el pensamiento crítico a través de dinámicas lúdicas.

"Estamos programando cuatro talleres, uno es sobre fútbol, donde tendrán actividad física, el otro se llama ¿Quién Teme al Lobo Feroz? donde vamos a reconocer a un personaje que todos conocemos desde distintos ángulos y tenemos otro que se llama Me lees como un libro, es un taller de poesía "explicó Esmeralda Foncerrada Cosío, jefa de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Jalisco.

La Escuela de Artes Jalisco ofrecerá talleres, del 13 de julio al 8 de agosto, en diversas disciplinas como música, artes visuales, literatura, danza y teatro, dirigidos a la población a partir de 6 años, con el objetivo de acercar a la población a la cultura y fomentar la creatividad desde edades tempranas en espacios comunitarios.

El Museo Cabañas tendrá actividades, del 20 al 24 de julio, en las que podrán participar infantes en la semana cultural "Mitos y leyendas en el arte: ¡de Grecia a los cómics!".

Astrid Meza Olvera, Directora de Operación y Programación Cultural de la Secretaría de Cultura, mencionó que se busca expandir el arte a todos los sectores de la población, pero priorizando la atención a niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años.

"Actualmente tenemos 59 talleres activos de nivel principalmente introductorio y de aproximación artística, abarcando las siguientes áreas. Tenemos música, tenemos artes visuales como son pintura, dibujo, diseño, escultura y repujado", indicó Meza Olvera.

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"Tenemos literatura, donde se dan talleres de poesía tradicional y contemporánea y además lengua náhuatl. Tenemos danza, que son clásica, folclórica, contemporánea y lenguajes urbanos. Tenemos teatro, que es teatro clásico y teatro comunitario", abundó.

A través de mitos, leyendas, murales y personajes fantásticos, las niñeces explorarán distintas formas de contar historias mediante dibujo, teatro, escritura creativa y narrativa gráfica para imaginar, crear y dar vida a sus propios personajes, culminando con una presentación de mojigangas, además de juegos, rallys, cine y actividades grupales.

"Hay que registrase en un formulario que está en la Secretaría de Cultura, las sedes son la Escuela de Artes de Jalisco y también tenemos ofertas en la Casa de la Cultura Jalisciense, el Foro de Arte y Cultura y en la Casa Taller José Clemente Orozco y en el Edificio Arroniz", añadió.

La Casa Taller Literario Juan José Arreola en Zapotlán el Grande, ofrecerá un taller de verano, del 7 al 11 de julio, en que las infancias a través de la lectura de algunas historias clásicas de las letras mexicanas, realizarán una adaptación teatral y creativa; elaborada por los integrantes del taller a escena.

Salud mental y el manejo del tiempo libre

Asimismo, la Secretaría de Salud Jalisco, a través del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA), recuerda que planificar el tiempo libre durante el periodo vacacional es fundamental para favorecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, ya que la ausencia de actividades estructuradas puede propiciar el uso excesivo de pantallas y redes sociales.

Luis Arturo González Lozano, Director General de CESMA, destacó la importancia de planificar actividades y organizar sus días para aprovechar este periodo de forma positiva. De lo contrario, el aburrimiento y la falta de estructura pueden favorecer el uso excesivo de pantallas y redes sociales por parte de los menores.

"Durante las vacaciones, niñas, niños y adolescentes esperan un descanso de las tareas y las rutinas escolares; sin una planeación básica de actividades, es común que experimenten aburrimiento, lo que puede favorecer el uso excesivo de redes sociales y dispositivos móviles, por lo que organizar el tiempo ayuda a mantener un equilibrio entre el descanso, la recreación y el bienestar", agregó González Lozano.

En dicho contexto, la oferta de cursos y talleres de verano representa una alternativa que, además de promover la recreación y el aprendizaje, contribuye al fortalecimiento de la salud mental al fomentar la convivencia, el desarrollo de habilidades y un equilibrio saludable entre el descanso, la socialización y el aprovechamiento del tiempo libre.

Para conocer más detalles de cada programa, fechas y sedes, así como realizar su inscripción, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de las dependencias participantes en Facebook e Instagram.

Para saber más:

Talleres dirigidos a estudiantes de primaria y secundaria

● Modalidad presencial y virtual.

● Oferta en matemáticas, STEAM, lectoescritura, emprendimiento, ajedrez e inglés.

● Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes que estudian primaria y secundaria.

● Actividades gratuitas con previo registro.

● Las y los interesados podrán registrarse en la convocatoria de su elección a través de la plataforma Apprende Jalisco: apprende.jalisco.gob.mx/convocatorias/.

● La fecha límite de registro será el viernes 17 de julio.

● Cupo limitado.

Mis Vacaciones en la Biblioteca

● Sedes: Bibliotecas públicas de Jalisco.

● Oferta en lectura y escritura.

● Actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

● Actividades gratuitas.

● Las y los interesados podrán consultar el programa directamente en la biblioteca pública de su municipio.

● Para mayor información las y los interesados pueden consultar las redes oficiales de la Secretaría de Cultura Jalisco.

● Cupo limitado.

● Entrada Libre.

Escuela de Artes Jalisco

● Sedes: Escuela de Artes Jalisco, Edificio Arroniz, PLAi Plataforma Abierta de Innovación, Casa Taller José Clemente Orozco,Patio de los Ángeles, Foro de Arte y Cultura, Colmena Agua Azul y Colmena San Juan de Dios.

● Oferta: música, artes visuales, literatura, teatro, danza, danza folclórica y danza clásica. Además de talleres como doblaje y el barrio se anima, entre otros.

● Talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y personas adultas según cada actividad.

● Costo de recuperación desde 350 pesos, con opciones gratuitas.

● Para mayor información las y los interesados pueden consultar las redes oficiales de la Secretaría de Cultura Jalisco.

● Cupo limitado.

Cursos de Verano Museo Cabañas

● Dirigido a infantes de 5 a 12 años.

● Requisitos: traer refrigerio, ropa cómoda que se pueda ensuciar.

● La cuota de recuperación será de 900 pesos.

● Las y los interesados podrán registrarse en la convocatoria de su elección a través de https://forms.gle/VZmbTrSSYiruHvyk6 .

● Informes: educacion.cabanas@jalisco.gob.mx .

● Cupo limitado.

Cursos de Verano del CODE Jalisco

● Sedes, horarios y días de atención por Polideportivo: Alcalde de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; Paradero de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; Revolución de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; sábados y domingos de 9:00 a 15:00 horas; López Mateos de lunes a domingo de 7:00 a 18:30 horas; y Metropolitano de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

● Oferta de 18 disciplinas, entre ellas: Natación, Atletismo, Futbol, Baloncesto, Voleibol de sala, Voleibol de playa, Taekwondo, Karate, Judo, Boxeo, Tiro con arco, Tenis de mesa, Bádminton, Hockey sobre pasto, Sóftbol, Squash, Breakdance y Tochito.

● Talleres de estimulación temprana dirigidos a 3-5 años; multideporte para 6-15 años.

● Costo de inscripción desde los mil 890 hasta los 3 mil 465 pesos (más 100 pesos del seguro y 120 pesos de la credencial).

● Las y los interesados podrán conocer más información y registrarse en la convocatoria de su elección a través de la página www.codejalisco.gob.mx/curso-verano2026 y de manera presencial en los módulos de atención de cada polideportivo.

● La fecha límite de registro dependerá de la disponibilidad, una vez que se agoten los cupos.

● Cupo limitado.

Cursos de Verano AMBU: "Agua para todas y todos. Agua para el planeta"

● Actividades: Exploración de senderos, Actividades sobre cuidado del agua, Juegos y dinámicas recreativas, y Conocimiento de flora y fauna.

● Dirigido a: Niñas y niños de 5 a 14 años.

● Sedes y fechas: Bosque Los Colomos: 20 de julio al 7 de agosto; Parque Metropolitano: 27 de julio al 14 de agosto.

● Horario: 09:00 a 13:00 horas.

● Inscripciones: del 11 de mayo al 3 de julio.

● Para más información las y los interesados pueden comunicarse al 33-1235-7728.

● Cupo limitado.

Verano Deportivo 2026

● Sedes: Parque General Luis Quintanar y Parque El Deán.

● Fechas: del 20 de julio al 7 de agosto de 2026.

● Horario: 09:00 a 14:00 horas.

● Actividades: Futbol, Básquetbol, Voleibol y Rally recreativo.

● Además se contará con talleres y actividades complementarias como: Cultura vial, Prevención del delito, Protección Civil y Bomberos, Cuidado del agua y Veterinario por un día.

● Actividades especiales: Visita al Acuario Michin, Recorrido en Bosque Los Colomos y Campamento de clausura.

● Para más información las y los interesados pueden comunicarse al 33-1556- 3118.

● Cupo limitado.

Rutas comunitarias La Primavera - Campo de Verano

● Actividades: Talleres de educación ambiental, actividades lúdicas, senderos interpretativos y campamento.

● Fecha: 20 al 24 de julio.

● Cierre con campamento del jueves 23 al viernes 24.

● Horario: de lunes a jueves de 09:30 a 16:00 horas; viernes de 09:30 a 14:00 horas.

● Para más información las y los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de la dependencia.

● Cupo limitado

NG