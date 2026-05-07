Chapala: Un paseo junto al lago para celebrar a mamá este 10 de mayo

A poco más de una hora de Guadalajara, Chapala se convierte cada Día de las Madres en uno de los destinos favoritos para quienes buscan regalar a mamá una jornada distinta, lejos del ritmo acelerado de la ciudad. El municipio conserva algo que muchas celebraciones suelen perder entre reservas y prisas: tiempo. Tiempo para caminar, comer sin apuro, mirar el lago y compartir la tarde en familia.

Caminar por el malecón es una de las experiencias que no pueden faltar en una visita a Chapala; recorrer el paseo entre músicos, vendedores de nieves, voladores de Papantla y pequeñas embarcaciones que se balancean frente al agua. El ambiente tiene una calma particular: la brisa del lago refresca el calor del mediodía y el paisaje transforma la comida o el paseo en una experiencia más cercana a un descanso que a una salida rápida de fin de semana.

Uno de los planes más comunes para celebrar el 10 de mayo en Chapala es subir a mamá a un paseo en lancha por el lago. Las embarcaciones salen constantemente desde el embarcadero y recorren parte del paisaje lacustre mientras los visitantes observan las montañas, las aves y las casas construidas junto al agua. Después del paseo, la celebración suele continuar en los restaurantes del malecón y sus alrededores. Ahí, las mesas frente al agua permiten comer mariscos mientras cae la tarde. Pescado zarandeado, ceviches, camarones al mojo de ajo y filetes preparados al momento forman parte de una oferta gastronómica que desde hace décadas acompaña la identidad turística de Chapala.

Más allá de los platillos o de las vistas, el atractivo del lugar está en la experiencia completa: caminar junto a mamá por el malecón, sentarse frente al lago y compartir una sobremesa larga mientras el sol comienza a reflejarse sobre el agua. En Chapala, el Día de las Madres está construido alrededor de la conversación, el paisaje y la compañía.

CT