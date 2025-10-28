Chapala se llena de música y tradición con el Festival “Al Calor del Mariachi 2025”

Durante ocho días, las plazas y malecones de Chapala se transformaron en un gran escenario lleno de música, color y orgullo jalisciense con el Festival “Al Calor del Mariachi 2025”, que reunió a más de 15 mil asistentes entre el 19 y el 26 de octubre.

El encuentro, creado por el maestro Ángel Martínez, director del Mariachi Nuevo Tecalitlán, celebró los 60 años de trayectoria de esta emblemática agrupación y unió música, gastronomía, educación y tradición en una sola fiesta.

Con el respaldo del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco y del Gobierno Municipal de Chapala, encabezado por Alejandro Aguirre Curiel, todas las actividades fueron gratuitas y abiertas al público, reafirmando el compromiso de impulsar el turismo cultural bajo la marca “Jalisco es México”.

Durante la semana, mariachis tradicionales, femeniles, juveniles y estudiantiles animaron las delegaciones de Ajijic, San Antonio Tlayacapan, Atotonilquillo, San Nicolás de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad y la cabecera municipal. Entre los participantes destacaron el Mariachi Nuevo Tecalitlán, el Mariachi Universidad de Guadalajara, el Mariachi Real Ajijic, Ecos Música para la Paz, y agrupaciones tradicionales como Cihualpilli y Amate.

La gastronomía también tuvo un papel protagonista; bajo la coordinación del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica de Jalisco (CRIREG), cocineras tradicionales, restauranteros y productores locales ofrecieron los sabores típicos de la Ribera, mientras hoteles locales impulsaron el turismo con promociones y descuentos.

Uno de los momentos más emotivos fue la “Maleconada del Mariachi”, que reunió a más de 3 mil personas en un recorrido musical al atardecer por el malecón de Chapala, con la participación de seis agrupaciones, ballets folclóricos y jóvenes de los talleres del Mariachi Nuevo Tecalitlán.

El festival también tuvo un enfoque formativo: estudiantes de México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile y Colombia participaron en talleres y ensambles certificados por la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Chapala, dirigido por la Dra. Patricia Rosas Chávez.

La clausura, celebrada frente al lago en la Fuente Pescadores, convocó a más de 4 mil asistentes y el cierre estuvo a cargo del Mariachi Nuevo Tecalitlán, que emocionó al público con un espectáculo vibrante coronado por fuegos artificiales sobre el agua.

Con el trabajo conjunto del municipio, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y el CRIREG, Chapala se consolida como la sede del festival de mariachi más importante de la región, un evento que —según anunciaron los organizadores— se realizará cada año para seguir celebrando el espíritu musical y cultural de Jalisco.

YC