Omar Cervantes destaca iniciativas en materia de vivienda y trabajo en su primer año legislativo

El diputado local por Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes Rivera, presentó este martes su primer informe legislativo, tras su primer año de trabajo en el Congreso de Jalisco. En él, aseguró que los avances logrados responden a su compromiso con las causas sociales y con el desarrollo del municipio que representa: Tlajomulco de Zúñiga,.

Cervantes Rivera explicó que su primer año en esta LXIV legislatura se basa en tres ejes considerados como prioritarios: el derecho a la vivienda, la empleabilidad y la construcción de ciudades de paz, rubros que dijo, no solo representan su agenda legislativa, sino también las demandas más urgentes de la ciudadanía.

"La primera de estas prioridades es el 'Derecho al techo', que busca garantizar la vivienda como un derecho y no como un producto. El segundo es "Jale Seguro" para abordar el tema de empleabilidad, de cómo pasar de la informalidad a la formalidad, y el tercero, que creo que es el más importante, es el de los caminos de la paz, de cómo seguir construyendo ciudades de paz en Jalisco, pero sobre todo en mi querido Tlajomulco", detalló.

El diputado también destacó que además, ha impulsado la organización de distintos foros en estas mismas temáticas que han reunido a distintos sectores de la sociedad y que han sido clave para la construcción de sus iniciativas.

Sobre el balance de su primer año en el Congreso de Jalisco, Cervantes Rivera consideró que su paso ha sido exitoso y que la experiencia le ha permitido conocer más de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo, y reconoció que la actual legislatura ha enfrentado un escenario político diverso, donde la construcción de acuerdos ha sido fundamental para avanzar en los temas del estado.

"Yo resumo este año con mucho éxito. La verdad, el camino en el Congreso del Estado ha sido bastante interesante. Jalisco hoy tiene una alternancia política, hoy tiene fracciones muy divididas, pero la bancada mayoritaria está dando sus resultados para acompañar al señor gobernador", afirmó el legislador.

El diputado también habló de los retos que vienen para el siguiente periodo legislativo, en el que dijo, buscará consolidar los avances obtenidos y mantener la cercanía con la población, asegurando que su trabajo estará enfocado en continuar con las causas sociales que distinguen a su partido, Movimiento Ciudadano.

"El reto es seguir aportando, seguir diciéndole a la gente que vamos a continuar trabajando con estos tres temas en específico y con todas las causas sociales que nos vengan a acompañar", señaló.

De igual forma, reconoció que hay asuntos pendientes y que el trabajo legislativo es un proceso continuo que exige compromiso y resultados. "Tenemos que seguir trabajando y comprometiéndonos a traer más y más resultados para la gente de Tlajomulco y de Jalisco", manifestó.

Uno de los retos en los que habrá de trabajar en este siguiente periodo es en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2026, en el que, adelantó Cervantes Rivera, buscará que se puedan destinar recursos a programas que beneficien directamente a la población, pues dijo, "el presupuesto debe responder a los retos del Estado".

"Primero, buscaremos que sea un presupuesto que esté a la altura de las circunstancias para recibir la sede del Mundial 2026. También estaremos impulsando dos iniciativas: 200 millones de pesos para Jale Seguro, que apoyará el tema de empleabilidad, y 200 millones más para Mi primera renta, para que las y los jóvenes tengan la oportunidad de recibir un subsidio a su renta durante los primeros seis meses", añadió.

Este, su primer informe, afirmó Omar Rivera, se convierte en una oportunidad para rendir cuentas ante la ciudadanía y compartir los avances alcanzados: "Estoy muy gustoso de presentar por primera vez este nuestro informe de actividades", dijo.

También aprovechó para agradecer a todas y todos quienes lo han acompañado no sólo en este primer año legislativo, sino también en los ya 15 años que lleva en el servicio público, principalmente en Tlajomulco de Zúñiga.

"Yo no puedo concebir mi carrera política sin pensar en Tlajomulco. Aquí hemos trabajado estos 15 años y vamos a seguir trabajando más por Tlajomulco", expresó el legislador.

Por último, el legislador reiteró que su labor se guía por un principio que considera esencial en la política: la utilidad pública. "Hay que ser útiles para la gente de Jalisco, y eso es lo que vamos a estar trabajando todos los días", finalizó.

Al informe asistieron figuras de la política como el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino; la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman; el subsecretario de Jalisco es Francisco Ramírez Salcido y el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, entre otros.

"El verdadero sentido de la política es transformar la vida de las personas, no servir intereses personales. Demostramos que se puede gobernar bien, con ética, cercanía y visión humana"

Vivienda, Derecho al Techo: consta de 72 propuestas que van encaminadas a conformar el Plan Estatal de Vivienda en Jalisco, con el objetivo de garantizar este a las y los jaliscienses, entre éstas destacan:

Vivienda digna como un derecho: Reforma del artículo 4° de la Constitución local para reconocer la vivienda como derecho fundamental, con políticas inclusivas y estándares internacionales de habitabilidad y accesibilidad.

Registro Estatal de Vivienda: Clasificación de inmuebles como habitados, deshabitados o abandonados, con un registro público y digital administrado por IJALVI para gestionar más de 450 mil viviendas inactivas.

Mi Primera Renta: programa de apoyo a jóvenes de 20 a 25 años que buscan independizarse, ofreciendo subsidios y fondos de inversión para mejorar inmuebles. Inicialmente beneficiará a 8 mil personas, facilitando el acceso a un hogar digno.

Jale Seguro: busca fortalecer la capacitación certificada, promover el empleo formal y reconocer los oficios a través de un registro estatal.

La propuesta contempla un presupuesto anual de 200 millones de pesos a partir de 2026 y beneficiará a 8 mil personas desempleadas o trabajando en el sector informal, destinando el 60% a apoyos económicos temporales y el 40% a programas de formación y certificación laboral.

De aprobarse, Jalisco sería el primer estado con un modelo integral que combine apoyo económico y capacitación para el empleo formal.

