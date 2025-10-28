Mónica Magaña celebra una década de trabajo conjunto con vecinas y vecinos de Zapopan

La diputada Mónica Magaña rindió cuentas ante más de mil habitantes del distrito 10 de Zapopan, con quienes ha colaborado durante los últimos diez años en acciones de mejora, organización vecinal y recuperación de espacios públicos.

Magaña destacó que los avances logrados son fruto de la confianza y constancia de la comunidad.

Durante el encuentro, la legisladora reconoció el papel de las y los líderes vecinales, a quienes calificó como “el corazón de nuestras colonias”, por su participación en proyectos que fortalecen la vida comunitaria.

Magaña también compartió los principales resultados legislativos alcanzados desde el Congreso, entre ellos la Ley de Autismo de Jalisco, la ampliación del presupuesto para atender el cáncer infantil y la diabetes tipo 1 —con 28 millones de pesos adicionales para cada uno—, así como la iniciativa para erradicar el reclutamiento forzado infantil, que contempla sanciones de hasta 40 años de prisión.

La diputada subrayó que su labor legislativa busca “hacer leyes que se sientan en la vida real”, al traducirse en apoyos, tratamientos y soluciones para las familias zapopanas.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con el gobernador Pablo Lemus Navarro y el presidente municipal Juan José Frangie, con quienes ha impulsado proyectos de cercanía y participación ciudadana.

El evento formó parte de la ruta de informes legislativos de Magaña, que contempla cuatro encuentros temáticos; este fue el tercero, y el próximo estará dedicado al diálogo con mujeres del distrito, como parte de su compromiso con un trabajo legislativo cercano, incluyente y comunitario.

