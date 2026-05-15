Chapala abre ventanilla de atención a migrantes y apoyo para visas de Estados Unidos

El Gobierno Municipal de Chapala abrió una Ventanilla de Atención a Migrantes para brindar apoyo en trámites como visas B1/B2 de Estados Unidos, visas de emergencia, traslado de restos o cenizas y doble nacionalidad.

El anuncio fue realizado por el presidente municipal, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, durante la entrega de 16 visas a adultos mayores beneficiarios del programa Jalisco Sin Fronteras, iniciativa impulsada para facilitar que personas mayores de 60 años puedan reencontrarse con familiares que viven en Estados Unidos, muchos de ellos en condición migratoria irregular y con años sin poder regresar a México.

“Ya contamos con la Ventanilla y estamos realizando trámites, como los de visas, de visas de emergencia, traslado de restos o cenizas y la doble nacionalidad”, explicó Aguirre Curiel.

El alcalde destacó que el objetivo principal del programa es promover la reunificación familiar y permitir que adultos mayores conozcan a sus nietos y bisnietos.

“Llevamos 83 visas tramitadas dentro de este programa Jalisco Sin Fronteras, gracias al apoyo del Gobierno del Estado y siempre se ha llevado un acompañamiento en los trámites y el traslado”, precisó el Alcalde de Chapala.

La nueva ventanilla opera en la calle Juárez 512, dentro de la Dirección de Derechos Humanos, con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Por su parte, la síndica municipal, Lilia Alvarado Macías, informó que el Gobierno de Jalisco ya autorizó formalmente la operación de la oficina.

“Podremos hacer visas de emergencia para cuando una persona tiene un familiar muy grave allá, que se les pueda ayudar con el apoyo del Gobierno del Estado, ahorita estamos en el proceso de tres”, mencionó.

En representación del Gobierno estatal, Jesús Ignacio Plascencia de la Cruz, director de Atención a Personas Migrantes, señaló que existe la instrucción del gobernador Pablo Lemus de ampliar el alcance del programa Jalisco Sin Fronteras.

“Es muy importante que en este mes de mayo se reúnan con sus hijas, con sus hijos, con sus nietos, muchas de ustedes los podrán abrazar por primera vez”, señaló.

“Seguiremos trabajando de la mano del Presidente Alejandro Aguirre Curiel y con mucho gusto desde el Gobierno de Jalisco para hacer que sean muchas personas más quienes puedan acompañar a sus hijos y poderse reunir con ellos”, agregó.

