CFE: ¿cuántas horas durará el corte de luz en municipios de Jalisco?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves 5 de marzo se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro eléctrico en tres municipios de la Región Valles de Jalisco. De acuerdo con el reporte oficial, se estima que los trabajos de mantenimiento tendrán una duración de siete horas.

Horarios y municipios afectados

Los cortes de energía están programados para iniciar a las 9:00 horas y se prevé que el servicio se restablezca a las 16:00 horas. No obstante, la CFE aclaró que las labores podrían concluir antes de lo previsto, lo que reduciría el tiempo de afectación para los usuarios.

¿Dónde habrá corte de luz en Jalisco?

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

San Marcos

Motivos de la suspensión del servicio

La Comisión Federal de Electricidad ha informado que la interrupción del servicio es necesaria para realizar la reubicación y modificación de estructuras eléctricas.

Los trabajos a realizar tienen como objetivo el mejorar la calidad y garantizar la continuidad del servicio en la región, protegiendo tanto a los trabajadores como a los usuarios durante las maniobras.

Recomendaciones para la ciudadanía ante un corte de luz

Para evitar afectaciones en aparatos electrónicos y víveres, se sugiere tomar las siguientes previsiones:

Cargar dispositivos móviles y linternas antes del horario de corte.

Mantener el refrigerador cerrado para conservar los alimentos por más tiempo.

Desconectar equipos sensibles para protegerlos de posibles sobrecargas cuando regrese el suministro.

Conectar los aparatos de forma gradual una vez que se restablezca la luz.

Para cualquier duda, reporte o aclaración, la CFE mantiene disponible su canal oficial de atención a través del número telefónico 071.

CT