Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 43% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

