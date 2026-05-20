Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

