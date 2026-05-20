Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa